Maldivler'de eski Devlet Başkanı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Maldivler'de kara para aklamaktan suçlu bulunan eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'a 5 yıl hapis cezası verildi.

Ceza mahkemesi heyeti, Gayyum'u kara para aklamaktan suçlu bularak 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Gayyum'a ayrıca 5 milyon dolar para cezası verildi.

Maldivler'de Başsavcılık, eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'u şubatta kara para aklamakla suçlamış, davayı ceza mahkemesine sunmuştu.

Gayyum geçen yıl banka hesapları üzerinden yasa dışı mali işlem yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde sorgulanmıştı.

Gayyum, 23 Eylül 2018'de düzenlenen devlet başkanlığı seçiminden mağlubiyetle ayrılmıştı. Seçim komisyonu, seçimden yaklaşık bir hafta sonra resmi sonuçları açıklayarak muhalefetin ortak adayı İbrahim Muhammed Salih'in zaferini onaylamıştı.

Salih, Gayyum ve yönetiminin adının geçtiği yolsuzluk iddialarını soruşturma sözü vermişti.

Kaynak: AA