Haberler » Güncel » Maldivler'de eski Devlet Başkanı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Haber

Maldivler'de eski Devlet Başkanı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Maldivler'de kara para aklamaktan suçlu bulunan eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'a 5 yıl hapis cezası verildi.

28.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:04Maldivler'de eski Devlet Başkanı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Maldivler'de kara para aklamaktan suçlu bulunan eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'a 5 yıl hapis cezası verildi.

Ceza mahkemesi heyeti, Gayyum'u kara para aklamaktan suçlu bularak 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Gayyum'a ayrıca 5 milyon dolar para cezası verildi.
Maldivler'de Başsavcılık, eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'u şubatta kara para aklamakla suçlamış, davayı ceza mahkemesine sunmuştu.
Gayyum geçen yıl banka hesapları üzerinden yasa dışı mali işlem yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde sorgulanmıştı.
Gayyum, 23 Eylül 2018'de düzenlenen devlet başkanlığı seçiminden mağlubiyetle ayrılmıştı. Seçim komisyonu, seçimden yaklaşık bir hafta sonra resmi sonuçları açıklayarak muhalefetin ortak adayı İbrahim Muhammed Salih'in zaferini onaylamıştı.
Salih, Gayyum ve yönetiminin adının geçtiği yolsuzluk iddialarını soruşturma sözü vermişti.

Başsavcı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:10 Kaçak istinat duvarının yıkımını engelleyemediler
18:10 Ankara'da yakalanan"çelik kasa hırsızları" tutuklandı
18:05 Diyanet-Sen Karabük Şubesi'nden açıklama
18:04 Beslenme dostu okul sayısı 75'e çıktı
18:04 İstanbul Havalimanı'nda 'Tokat Günleri'
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
28.11.2019 18:11:34