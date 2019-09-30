Maldivler'de limana demirli tekneler yandı

Maldivler'in başkenti Male'de limana demirli bir teknede başlayan yangın hemen yanındaki teknelere de sirayet edince, yangın büyüdü. Güncel Kaynak: DHA
Yerel medya, yangının bir hız teknesinde başladığını ve yangına teknede çalışma yapan kişilerin içtiği sigaranın neden olduğunu; yangının kısa sürede büyüdüğünü ve yandaki teknelere de sıçradığını duyurdu.
7 kişinin yaralandığı yangın, denizden ve karadan yapılan 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Teknelerde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yanan tekneler
Yangını farklı açılardan görüntüleri
Yükselen dumanlar