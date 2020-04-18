Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Maldivler'de sürat tekneleri böyle kundaklandı

Maldivler'de sürat tekneleri böyle kundaklandıMaldivler, (DHA)- Tatil cenneti Maldivler'de hareketli saatler yaşandı.

18.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:38
Maldivler'de sürat tekneleri böyle kundaklandı
Maldivler, (DHA)- Tatil cenneti Maldivler'de hareketli saatler yaşandı. Mahibadhoo? bölgesindeki limana demirlenmiş sürat tekneleri, deniz ambulansı ve 2 sandal gece saatlerinde kundaklandı. Kundaklama terör saldırısı olduğu tahmin edilirken, Washington merkezli Search International Terrorist Entities Intelligence Group'un yardımcı ortağı Rita Katz, saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiğini iddia etti. Alev topuna dönen sürat teknelerinin o anları ise amatör kameralara yansıdı.
Tatil cenneti Maldivler'de hareketli saatler yaşandı. Limanda demirlenmiş sürat tekneleri, deniz ambulansı ve 2 sandal gece saatlerinde kundaklandı. Limanda demirlenmiş sürat tekneleri, deniz ambulansı ve 2 sandal gece saatlerinde ateşe verildi. Alevlerin ve yoğun dumanın kapladığı limandaki o anlar amatör kameralar tarafından kaydedildi.
SÜRAT TEKNELERİ ATEŞE VERİLDİ
Maldivler'in Mahibadhoo adasında limana demirli halde bekleyen sürat tekneleri, bir deniz ambulansı ve 2 sandal 15 Nisan'da ateşe verildi. Maldivli yetkililer, olayı 'ırkçı grupların kundakçılık' vakası olarak duyurdu. Olaya ilişkin can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği ifade edildi. Olayın ardından sürat tekneleri kullanılamaz hale geldi. Yangın, aynı gün sabaha karşı söndürüldü.
'DEAŞ ÜSTLENDİ' İDDİASI
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington merkezli özel bir istihbarat şirketi olan Search International Terrorist Entities Intelligence Group'un kurucu ortağı ve terörizm analisti olan Rita Katz, söz konusu kundaklamanın bir terör saldırısı olduğunu belirtti ve saldırının DEAŞ tarafından düzenlendiğini duyurdu. Maldivli yetkililer konuyla ilgili soruşturma başlattı. Maldivler’de sürat tekneleri böyle kundaklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Washington, DHA, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan ölüm oranında İstanbul’u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Pars’ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Haberler
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru’nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Ebru'nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Cinayete kurban giden Gamze Pala’nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı Haberler
Cinayete kurban giden Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı
4 kişiyi öldürdüğü için aranan şüphelinin iskeleti bulundu Haberler
4 kişiyi öldürdüğü için aranan şüphelinin iskeleti bulundu
Haberler ›› Güncel ››Maldivler'de sürat tekneleri böyle kundaklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:32: Londra polis sosyal mesafe kurallarına uymadı - Haber 16:32: Polis, yakalanan eroin paketleriyle 'Evde kal' yazdı - Haber 16:32: Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti - Haber 16:31: Terasta bisiklet süren kişi drone ile görüntülendi - Haber 16:30: KKTC'li çocuklardan koronavirüs klibi - Haber 16:18: Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi - Haber 13:34: Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı - Magazin 11:58: Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı - Haberler 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz - Haber