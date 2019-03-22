22 Mart 2019, 12:32
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Maldivler'de Tatil Yapan Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la Görüntülü Konuşarak Hasret Giderdi

Yakın zaman önce annesini kaybeden güzel oyuncu Hande Erçel, ablası ve arkadaşlarıyla maldivler'e gitti. Oyuncu, babası Kaya Erçel'le birlikte tatile giden sevgilisi Murat Dalkılıç'ı da ihmal etmedi. Uzak kalan ikili, görüntülü konuşarak hasret giderdi.

Geçtiğimiz günlerde ablasıyla Maldivler'e giden Hande Erçel, aşkı Murat Dalkılıç'ı da ihaml etmedi. Oyuncu, babası Kaya Erçel'le Antalya'da olan aşkıyla görüntülü konuşup hasret giderdi. Hande Erçel,bu anlarda egzotik adadaki takipçilerine yakalandı

MURAT'LA KONUŞURKEN HAYRANINA YAKALANDI

Takvim'in haberine göre; ablası Gamze Erçel ve oyuncu arkadaşı Burcu Özberk ile Maldivler'de tatil yapan Hande Erçel'in aklı, aşkı Murat Dalkılıç'ta kaldı. Annesinin vefatıyla zor günler geçiren oyuncu, acılarını unutmak için çıktığı tatilde önceki gün Murat Dalkılıç'la görüntülü konuşurken bir hayranına yakalandı.

"AŞK MESAFE TANIMAZ"

Oyuncunun, Türkiye'den kilometrelerce uzaktaki popçuyla görüntülü konuşup hasret gidermesi ise "Aşk mesafe tanımaz" dedirtti.

KAYINPEDERİYLE TATİL YAPIYOR

Yakışıklı popçu Murat Dalkılıç ise kızları Maldivler'de tatil yapan müstakbel kayınpederiyle Antalya'da tatil yapıyor. Baba Erçel ile müstakbel damadın tatil yapması ise "Murat, aileye girdi. Evlilik yakın" dedirtti.

Antalya, Hande Erçel, Murat Dalkılıç, Magazin



YORUMLAR (5)
MESSA: hayat bos bompala coss. . mantigi ile yasiyan bi arkadasimiz buda. . akil fikir guzel birsey varsa tabi yoksa boyle mal mal islerle gundeme gelmeye devam eder. . . sanatci deyil kim olursa olsun annesi yeni olmus bi evladin bu sekilde davranmasi akil tutulmasi bana gore
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BU NE YA: Kadın keyfinden tatil yapıyor mesafeler aşka engel olmadı diye haber yapılıyor. İNSANLAR ÇOCUKLARINDAN EŞLERİNDEN UZAKTA ekmek parası için MECBUREN uzak kalıyor. Asıl AŞK odur işte bunlarınki gibi kabak aşk değil.
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MEHMET: bende dün gece hülya avşarşa gece klübünde otururken haberciler çekti amahaber yapmadılar neden yoksa para vermedik diyemi
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SENAY: GENC ANNESI DAHA YENI TOPRAGA GIRMIS BIRISI BOYLE RESIMLER VEREMEZ. BOYLEMI YAS TUTUYORS ACABA
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