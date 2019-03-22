Maldivler'de Tatil Yapan Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la Görüntülü Konuşarak Hasret Giderdi

Geçtiğimiz günlerde ablasıyla Maldivler'e giden Hande Erçel, aşkı Murat Dalkılıç'ı da ihaml etmedi. Oyuncu, babası Kaya Erçel'le Antalya'da olan aşkıyla görüntülü konuşup hasret giderdi. Hande Erçel,bu anlarda egzotik adadaki takipçilerine yakalandı

MURAT'LA KONUŞURKEN HAYRANINA YAKALANDI

Takvim'in haberine göre; ablası Gamze Erçel ve oyuncu arkadaşı Burcu Özberk ile Maldivler'de tatil yapan Hande Erçel'in aklı, aşkı Murat Dalkılıç'ta kaldı. Annesinin vefatıyla zor günler geçiren oyuncu, acılarını unutmak için çıktığı tatilde önceki gün Murat Dalkılıç'la görüntülü konuşurken bir hayranına yakalandı.

"AŞK MESAFE TANIMAZ"

Oyuncunun, Türkiye'den kilometrelerce uzaktaki popçuyla görüntülü konuşup hasret gidermesi ise "Aşk mesafe tanımaz" dedirtti.

KAYINPEDERİYLE TATİL YAPIYOR

Yakışıklı popçu Murat Dalkılıç ise kızları Maldivler'de tatil yapan müstakbel kayınpederiyle Antalya'da tatil yapıyor. Baba Erçel ile müstakbel damadın tatil yapması ise "Murat, aileye girdi. Evlilik yakın" dedirtti.