Malezya Arakan'da İnsanlık Suçu İşleyenlerin Ucm'de Yargılanmasını İstiyor"

Kaynak: AA

KUALA Malezya hükümeti, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet ve etnik ayrımcılık uygulayanların Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) götürülmesi için adım atacağını duyurdu.Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Klang bölgesindeki Rohingya Eğitim Merkezini ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Arakanlıların sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Malezya hükümetinin insan hakları ilkelerine riayet ettiğini vurgulayan Seyfeddin, "Bizim için Myanmar'daki insanlığa karşı suçların araştırılması önemlidir. Böylece sorun kökünden halledilir ve suçlular mahkemeye götürülür." ifadesini kullandı.Seyfeddin, Birleşmiş Milletlerin (BM) geçen ay hazırladığı raporda Arakanlılara yönelik insanlık suçu işleyen 6 kişiyi tespit edildiğini hatırlatarak, "Malezya insanlık suçu işleyenlerin en kısa zamanda UCM'ye götürülmesini temin etmek istiyor. Atılacak adımlar daha sonra açıklanacak." şeklinde konuştu.Malezya'daki Arakanlı mültecilerin durumuna da değinen Seyfeddin, "Hükümetimizin görüşü ülkemize gelen Arakanlıları reddetmemektir. Aynı zamanda onları geri göndermeye kıyamayız, çünkü ülkelerinde kendilerini güvende hissetmiyorlar." dedi.Seyfeddin, Malezya genelinde sığınmacı olarak yaşayan 88 bin Arakanlının durumunun iyi olduğunu ve yüzde 25'lik kısmına eğitim imkanı sağlandığını kaydetti.