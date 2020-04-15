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Malezya Başbakanı, Kovid-19'a ilişkin muhalefet lideri Enver İbrahim'le görüştü

KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair gelişmeleri konuşmak üzere ana muhalefet lideri Enver İbrahim ile bir araya geldi.

15.04.2020 05:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 05:38
Malezya Başbakanı, Kovid-19'a ilişkin muhalefet lideri Enver İbrahim'le görüştü
KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair gelişmeleri konuşmak üzere ana muhalefet lideri Enver İbrahim ile bir araya geldi.
Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı ve ana muhalefet lideri Enver, Başbakan Muhyiddin ile Putrajaya'daki ofisinde bir araya geldiğini belirerek, "Muhalefet koalisyonundan arkadaşlarımla daha detaylı görüşmeleri yapacak ve fikirlerimi Muhyiddin ile tekrar paylaşacağım." ifadesini kullandı.
Enver, Kovid-19 tehlikesine vurgu yaparak, parlamentoda olağanüstü oturum yapılması halinde hükümete güvensizlik oyunu gündeme getirmeyeceğini belirtti ve "Bu konuyu daha önce de açıklığa kavuşturdum. Fakat hükümet, Kovid-19'u bahane ederek kendini sonsuza kadar güvende hissetmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan Muhyiddin, göreve geldiğinden bu yana ilk defa muhalefet ile görüşmüş oldu.
Eski Başbakan Mahathir Muhammed'in hükümetinde İçişleri Bakanlığı yapan Muhyiddin Yasin, 29 Şubat'ta Sultan Abdullah Şah tarafından hükümeti kurmak üzere başbakan olarak atanmıştı.
Mahathir, 23 Şubat'ta muhalefet partilerinin iktidardaki Umut İttifakı koalisyonunu devirip kendi liderliğinde yeni bir koalisyon kurma planına karşı çıkmış, 24 Şubat'ta görevinden istifa etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Enver İbrahim, Malezya, Güncel
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