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Malezya Başbakanı Mahathir istifasını sundu

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifasını sundu.

24.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:17Malezya Başbakanı Mahathir istifasını sundu
Başbakanı Mahathir Muhammed, koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifasını sundu.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifasını sunduğu belirtildi. ofisinden yapılan açıklamada, Muhammed'in yerel saatle 13.00'te istifa mektubunu kraliyet sarayına gönderdiği ifade edildi.

Malezya'nın ikinci kez Başbakanı olan 94 yaşındaki Mahathir Muhammed, 2018 yılında göreve başlamıştı.

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Başbakanlık, Malezya, Politika

Kaynak: İHA

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