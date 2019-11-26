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Malezya Başbakanı Mahathir: "Kuzey Kore ile normal ilişkileri sürdürmenin zamanı geldi"

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Artık Kuzey Kore ile Malezya arasında normal ilişkileri sürdürmenin zamanı geldi.

26.11.2019 05:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 05:54Malezya Başbakanı Mahathir:
KUALA Başbakanı Mahathir Muhammed, "Artık Kuzey Kore ile Malezya arasında normal ilişkileri sürdürmenin zamanı geldi." dedi.
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) Güney Kore ile yaptığı ortak zirve kapsamında Güney Kore'nin Busan kentinde bulunan Başbakan Mahathir, ülkenin resmi ajansı Yonhap'a verdiği röportajda, Malezya'nın Güney ve Kuzey Kore ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.
Mahathir, Güney Kore'nin ASEAN ile ilişkilerini geliştirmeye dönük planlarını olumlu karşıladığını belirterek, "ASEAN'ın Güney Kore ile iyi ilişkiler kurması önemlidir, Güney Kore'nin tecrübelerinden faydalanabilir ve yatırımlar alabiliriz." şeklinde konuştu.
Güney Kore'nin Malezya ile serbest ticaret anlaşması konusunda aceleci davranmasını da destekleyen Mahathir, "Serbest ticaret anlaşması her zaman güzeldir. Taraf olan ülkelerin zayıf ve güçlü yönlerini de dikkate almak gerekir." ifadelerini kullandı.
Pyongyang Büyükelçiliği'nin yeniden açılması için uygun zaman belirlenecek
Malezya'nın Kuzey Kore ile ilişkilerine dair soruyu ise Mahathir, "Dünyadaki bütün ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Kuzey Kore de bizimle ticaret yapabilir. Meydan okumaktan hoşlanmayız." diye yanıtladı.
Mahathir, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın Malezya'da öldürülmesi hadisesinin de iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilemediğini dile getirdi.
Kuzey Kore'den üst düzey yetkililerin Malezya'ya bir ziyaret planladığını da belirten Mahathir, "Artık Kuzey Kore ile Malezya arasında normal ilişkileri sürdürmenin zamanı geldi." diye konuştu.
Başbakan Mahathir, Malezya'nın Pyongyang Büyükelçiliği'nin yeniden açılmasının da gündemde olduğuna işaret ederek, Kuzey Koreli yetkililerin ziyareti sırasında büyükelçiliğin açılması için uygun zamanın belirleneceğini söyledi.

Güney Kore, Kuzey Kore, Malezya, Güncel

Kaynak: AA

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