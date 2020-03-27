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Malezya Başbakanı ve bakanlar, iki aylık maaşlarını Covid-19 ile mücadeleye bağışladı

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin ve kabine üyeleri, iki aylık maaşlarını ülkedeki Covid-19 salgınıyla mücadeleye bağışladı

27.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:43
Malezya Başbakanı ve bakanlar, iki aylık maaşlarını Covid-19 ile mücadeleye bağışladı
Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin ve kabine üyeleri, iki aylık maaşlarını ülkedeki Covid-19 salgınıyla mücadeleye bağışladı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, bu haftaki bakanlar kurulu toplantısında alınan karar neticesinde başbakan, bakanlar ve yardımcılarının, iki ay boyunca maaşlarını Covid-19 fonuna yatıracakları duyuruldu.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, Malezya, Dünya

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