Malezya Başbakanı ve bakanlar, iki aylık maaşlarını Covid-19 ile mücadeleye bağışladı
Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin ve kabine üyeleri, iki aylık maaşlarını ülkedeki Covid-19 salgınıyla mücadeleye bağışladı
27.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:43
Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin ve kabine üyeleri, iki aylık maaşlarını ülkedeki Covid-19 salgınıyla mücadeleye bağışladı.
Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, bu haftaki bakanlar kurulu toplantısında alınan karar neticesinde başbakan, bakanlar ve yardımcılarının, iki ay boyunca maaşlarını Covid-19 fonuna yatıracakları duyuruldu.
Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, bu haftaki bakanlar kurulu toplantısında alınan karar neticesinde başbakan, bakanlar ve yardımcılarının, iki ay boyunca maaşlarını Covid-19 fonuna yatıracakları duyuruldu.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Malezya, Dünya