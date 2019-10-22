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Malezya Başsavcısı: Eski Malezya Başbakanı yolsuzluğu bir imparator gibi organize etti

Malezya Başsavcısı Tommy Thomas ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu suçlamasıyla yargılanan eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın yüzlerce milyon dolarlık kamu fonu hesabına geçirirken adeta bir imparator gibi hareket ettiğini söyledi

22.10.2019 18:43Malezya Başsavcısı: Eski Malezya Başbakanı yolsuzluğu bir imparator gibi organize etti
Malezya Başsavcısı Tommy Thomas 'ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu' suçlamasıyla yargılanan eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın yüzlerce milyon dolarlık kamu fonunu hesabına geçirirken adeta bir imparator gibi hareket ettiğini söyledi.

Malezyalı savcılar, salı günü Rezak hakkında açılan ve 7 ayrı suçlamanın bulunduğu birinci davanın iddianamesini sundu. Savcılık Rezak'a 'para aklama, görevi kötüye kullanma ve Kamu Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) kendi hesabına 10,6 milyon dolarlık şüpheli para transferi' suçlamalarını yöneltti.
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Necip Rezak, Malezya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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