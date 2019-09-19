Haberler » Güncel » Haber

"Malezya, BM Genel Kurulu'nda gerçekleri konuşacak"

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, haftaya katılacağı 74. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na ilişkin, "Malezya, BM Genel Kurulu'nda gerçekleri konuşacak.

19.09.2019 17:22
KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, haftaya katılacağı 74. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na ilişkin, "Malezya, BM Genel Kurulu'nda gerçekleri konuşacak." dedi.
Başbakanlık binasında basın toplantısı düzenleyen Mahathir, uluslararası gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.
Mahathir, haftaya New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'nda hangi konuları dile getireceğine yönelik soruya, "Malezya, BM Genel Kurulu'nda gerçekleri konuşacak. Eleştirmemiz gereken şeyleri eleştireceğiz, bunun yanı sıra BM'nin yaptığı bazı faaliyetlerin de hakkını teslim edeceğiz." cevabını verdi.
Genel Kurulda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin de Mahathir, "Trump ile görüşmeyeceğim, fakat orada bir konuşma yapacağım. Birçok liderle de bir araya geleceğim." dedi.
Mahathir, Malezya'nın dış politikasının ana unsurlarının değişmediğini de vurgulayarak, hükümetin, küresel adaletsizliklerin karşısında durmayı sürdüreceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler, Başbakanlık, New York, Malezya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:39 Spor alanyaspor'un ilk çorap reklamı cleopatra ınk oldu
19:37 (bakan pakdemirli'den üretici ve çiftçiye ödeme açıklaması
19:36 "Mobil Hayvan Hastanesi" çiftçilerin ilgi odağı oldu
19:36 (bakan pakdemirli'den üretici ve çiftçiye ödeme açıklaması
19:36 Antik dönemin izlerini taşıyan 'abora-ıv' kaş'a demir attı
19:34 Yapımı tamamlanan okul faaliyete girdi
19:34 KEİPA üyeleri Giresun'u gezdi