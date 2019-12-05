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Malezya'da 200 kiloluk hastayı ambulansa 10 itfaiyeci taşıdı

KUALA Malezya'nın Penang eyaletinde 200 kilo ağırlığındaki obezite hastası bir adam, hastaneye götürmek için kendisini bekleyen ambulansa 10 itfaiyecinin yardımıyla taşındı.

05.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:22Malezya'da 200 kiloluk hastayı ambulansa 10 itfaiyeci taşıdı
KUALA 'nın Penang eyaletinde 200 kilo ağırlığındaki obezite hastası bir adam, hastaneye götürmek için kendisini bekleyen ambulansa 10 itfaiyecinin yardımıyla taşındı.
Malezya basınında yer alan haberlere göre, Penang'ın George Town eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki M. Balaji, solunum yetmezliği nedeniyle fenalaştı.
Balaji'yi hastaneye götürmek isteyen ailesi, taşınması için itfaiyeden yardım istedi.
Kısa sürede Balaji'nin oturduğu apartmana gelen itfaiye ekibi, 1 saatten fazla süren çalışma sonucunda hastayı ambulansa taşıyabildi.
şefi Muzamer Mohd Salih, gazetecilere yaptığı açıklamada, evine vardıklarında hastayı bilinci yarı açık yatarken gördüklerini belirterek, "10 kişilik bir ekiple özel battaniye kullanarak önce asansöre, daha sonra ambulansa götürmeyi başardık." dedi.
Muzamer, evin girişi küçük olduğu için hastayı taşımakta güçlük çektiklerini vurguladı.
Balaji, daha önce de iki defa daha rahatsızlanmış ve hastaneye gitmek için itfaiyeden yardım istenmişti.

İtfaiye, Malezya, Güncel

Kaynak: AA

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