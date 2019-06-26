26.06.2019 12:40
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Malezya'da 5 binden fazla kaçak kaplumbağa ele geçirildi

Malezya

Malezya Kraliyet Gümrük Departmanı, Kuala Lumpur Havaalanı'nda (KLIA) 5 bin 254 adet kırmızı kulaklı kaplumbağa ve uyuşturucu ele geçirdi.

Malezya Kraliyet Gümrük Departmanı, Kuala Lumpur Havaalanı'nda (KLIA) 5 bin 254 adet kırmızı kulaklı kaplumbağa ve uyuşturucu ele geçirdi.

Üst düzey gümrük yetkilisi Zulkurnain Mohamed Yusof yaptığı açıklamada, polislerin 20 Haziran'da Kuala Lumpur Havaalanı'nda (KLIA) Çin'in Guangzhou şehrinden gelen 2 Hindistan vatandaşının valizlerinde küçük sepetler içinde saklanan toplam 5 bin 255 kırmızı kulaklı bebek kaplumbağa ve 32 paket uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Yusof, 2 Hindistan vatandaşının çantalarında bulunan kaplumbağalar için izinlerinin olmadığını açıklayarak, yaklaşık 12 bin 700 dolar değerinde olan kaplumbağaların Hindistan'da satılmak istendiğini söyledi. Gözaltına alınan 30 ve 42 yaşlarında 2 şüphelinin mahkemeye çıkarılacağı ve 5 yıl hapis ve para cezasına çarptırılacağı ifade edildi.

Kırmızı kulaklı kaplumbağalar evcil hayvan olarak tercih ediliyor ve et pazarlarına hitap ediyor. Bu kaplumbağalar zehirlenmeye neden olan salmonella mikrobu taşıdığı için bir yerden başka bir yere götürülürken izin alınması gerekiyor. - KUALA LUMPUR
Kaynak: İHA
Hindistan , Kuala Lumpur , Malezya , 3. Sayfa

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