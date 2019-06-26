26.06.2019 13:37
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Malezya'da 5 binden fazla kaplumbağa havalimanında ele geçirildi

Malezya

KUALA Malezya'da 5 binden fazla su kaplumbağasını yurt dışına kaçırmaya çalışan iki kişi, başkent Kuala Lumpur'daki havalimanında yakalandı.

KUALA Malezya 'da 5 binden fazla su kaplumbağasını yurt dışına kaçırmaya çalışan iki kişi, başkent Kuala Lumpur 'daki havalimanında yakalandı.
Malezya Polis Teşkilatının gümrük biriminden yapılan açıklamada, bu sabah yabancı uyruklu iki kişinin bavullarında yapılan aramada 5 bin 255 kırmızı yanaklı su kaplumbağası bulunduğu belirtildi.
Hindistan vatandaşı oldukları öğrenilen kişiler gözaltına alındı.
Bavullardaki kaplumbağaların bir kısmının telef olduğu belirtildi.
Kırmızı yanaklı kaplumbağalar, evcil hayvan ticaretinde türünün en çok rağbet gören cinsi olarak biliniyor.
Malezya, evcil hayvan kaçakçılığı için aktarma noktası olarak kullanılıyor.
Kaynak: AA
Kuala Lumpur , Malezya , Güncel

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