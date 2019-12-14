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Malezya'da bir Fransız köyü: Colmar Tropicale - KUALA

Malezya'da Fransız mimarisiyle inşa edilen Colmar Tropicale, Orta Çağ Avrupa mimarisini yansıtan görüntüsüyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

14.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:25
'da Fransız mimarisiyle inşa edilen Colmar Tropicale, Orta Çağ mimarisini yansıtan görüntüsüyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.
Malezya'nın Pahang eyaletinde turizm amaçlı kurulan köyde, Fransız mutfağının servis edildiği restoranlar, sanat sergileri ve sokak performansları yapılıyor.
80 hektarlık bir alanı kaplayan ve deniz seviyesinden yaklaşık 900 metre yükseklikteki Colmar Tropicale'de hava, Malezya ortalamasının altında bir sıcaklıkta bulunuyor.
Fransa'nın Colmar kentinden ilham alınmış
Yapımı 2000'de tamamlanan köy, Fransa'nın Rönesans döneminden kalma yarı ahşap evlerinin bulunduğu Colmar kentinden ilham alınarak yapılmış.
İçinde Orta Çağ mimarili otellerin de bulunduğu Colmar Tropicale, aynı zamanda turist beldesi olarak hizmet veriyor.
Yıl içinde çok sayıda ziyaretçinin uğradığı Fransız köyünün etrafında botanik parkı, at binme sahası ve hayvanat bahçesi de bulunuyor.
Reklam filmi ve müzik klipleri çekiliyor
Colmar Tropicale, Malezya'da reklam filmi ve müzik klipleri çekmek isteyenlerin de uğrak noktalarından bir tanesi olarak biliniyor.
Malezya'nın bazı tanınmış sanatçılarının kliplerinde, bu köyden görüntülere de yer vermesi dikkati çekiyor.
Çok sayıda yeni evlenen çift de düğün fotoğraflarını çektirmek için bu köyü tercih ediyor.
Başkent Kuala Lumpur'a 45 dakikalık mesafedeki Colmar Tropicale, Malezya'ya gelen çok sayıda ziyaretçinin gezi listesinde yer alıyor.
Malezya'da bir Fransız köyü: Colmar Tropicale - KUALA

Malezya, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA


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