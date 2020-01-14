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Malezya'da DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 10 terörist yakalandı

KUALA Malezya'da terör saldırısı hazırlığındaki DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 10 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

14.01.2020 05:18 | Son Güncelleme: 14.01.2020 05:18Malezya'da DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 10 terörist yakalandı
KUALA 'da terör saldırısı hazırlığındaki DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 10 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Özel Harekat Şubesi Direktör Yardımcısı Cheong Koon Kock, yaptığı açıklamada, geçen aydan bu yana ülke genelinde yapılan operasyonlarda 2 Malezya vatandaşı ve 8 yabancı uyruklu olmak üzere 10 terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.
Terör örgütü üyelerinin Malezya'da uluslararası nitelik taşıyan bir mekana saldırı planladıklarını belirten Cheong Koon Kock, saldırı planlanan yere dair detay vermedi.
El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerine üyeliği tespit edilen militanların evlerinde 6 ev yapımı bomba, 15 mühimmat kutusu ve çok sayıda ateşli silah ele geçirildi.
DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin geçen yıl ekim ayında Suriye'de öldürülmesinin ardından Malezya hükümeti, terör örgütünün faaliyetlerini Güneydoğu Asya'ya kaydırabileceği uyarısında bulunmuştu.

Malezya, Güncel

Kaynak: AA

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