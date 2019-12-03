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Malezya'da dövme festivalindeki modeller tartışma yarattı

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen "2019 Malezya Dövme Festivali"nde yarı çıplak modellerin dövmelerini sergilediği görüntüler, ülke genelinde tepkilerin odağı oldu.

03.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:06Malezya'da dövme festivalindeki modeller tartışma yarattı
KUALA 'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen "2019 Malezya Dövme Festivali"nde yarı çıplak modellerin dövmelerini sergilediği görüntüler, ülke genelinde tepkilerin odağı oldu.
Kuala Lumpur'da 29 Kasım-1 'ta yapılan festivalde, dövmelerini sergileyen bazı modellerin yarı çıplak verdiği pozlar, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından eleştirildi.
Gelen yoğun tepkiler üzerine festivali önceden destekleyen Malezya Kültür, Sanat ve Turizm Bakanlığı sponsorluktan çekildiğini açıkladı.
"Soruşturma emri verdim"
Daha sonra konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mohamaddin Ketapi, festivale bakanlığın müsaade ettiğini fakat yarı çıplak modeller hakkında yetkililerin bilgilendirilmediğini belirtti.
Mohamaddin, festivalin Malezya kültürü ve ahlakını ihlal ettiğini vurgulayarak, "Konuya ilişkin Malezya Etkinlik ve Fuar Bürosuna soruşturma emri verdim." dedi.
Tartışmalar üzerine fuarı organize eden Blackout Trading firması yetkilileri, Malezya hükümeti ve halkından özür dilediklerini belirterek, "Sebep olduğumuz huzursuzlukla alakalı her türlü sorumluluğu üstleniyoruz. Böyle bir hata bir daha asla tekrarlanmayacak." dedi.

Kuala Lumpur, Malezya, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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