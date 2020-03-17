Malezya'da düzenlenen Tebliğ Cemaati toplantısı yüzlerce koronavirüs vakasının kaynağı oldu
Tebliğ Cemaati'nin Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki bir camide düzenlediği toplantının Güneydoğu Asya'da görülen yüzlerce Covid-19 vakasının kaynağı olduğu belirlendi.
17.03.2020 21:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:49
Tebliğ Cemaati'nin Malezya 'nın başkenti Kuala Lumpur'daki bir camide düzenlediği toplantının Güneydoğu Asya'da görülen yüzlerce Covid-19 vakasının kaynağı olduğu belirlendi.
Malezya Sağlık Bakanlığı şubat ayı sonunda Sri Petaling camisinde düzenlenen 4 günlük toplantıya katılan 34 yaşındaki Malezyalının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Malezya Sağlık Bakanlığı şubat ayı sonunda Sri Petaling camisinde düzenlenen 4 günlük toplantıya katılan 34 yaşındaki Malezyalının hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Güneydoğu Asya, Koronavirüs, Malezya, Dünya
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