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Malezya'da eğik mimarili otel inşaatı paniğe neden oldu

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da inşaat halindeki bir otel binası, eğik mimarisi nedeniyle vatandaşların paniklemesine neden oldu.

24.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:28 Malezya'da eğik mimarili otel inşaatı paniğe neden oldu
KUALA 'nın başkenti Kuala Lumpur'da inşaat halindeki bir otel binası, eğik mimarisi nedeniyle vatandaşların paniklemesine neden oldu.
Otel inşaatına dair sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta binanın devrilmek üzereymiş gibi gözükmesi nedeniyle çok sayıda vatandaş, fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşarak yetkilileri uyardı.
Fotoğrafın internet ortamında yayılması üzerine inşaat firması yetkilileri, yaptıkları açıklamada, otelin kendine has mimarisinden ötürü eğik göründüğünü belirterek bina inşaatının sorunsuz devam ettiğini kaydetti.

Kuala Lumpur, Malezya, Güncel

Kaynak: AA

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