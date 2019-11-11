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Malezya'da eski Başbakan Necip hakkındaki yolsuzluk davası kabul edildi

KUALA Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak hakkındaki Kamu Kalkınma Fonu 1MDB'deki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili açılan ilk dava kabul edildi.

11.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:14Malezya'da eski Başbakan Necip hakkındaki yolsuzluk davası kabul edildi
KUALA 'da eski Başbakan Necip Rezak hakkındaki Kamu Kalkınma Fonu 1MDB'deki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili açılan ilk dava kabul edildi.
Yüksek Mahkeme, fona ilişkin yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında savcıların Necip'in fondan 10 milyon dolar parayı kurumun bağlı iştiraki "SRC International" üzerinden kişisel banka hesaplarına aktardığı suçlamasıyla açtığı davanın görülmesine karar verdi.
Yüksek Mahkeme Yargıcı Muhammed Nazlan Gazali, yaptığı açıklamada, iddia makamının "fonun kötüye kullanıldığına ilişkin suistimal emarelerini" ortaya koyduğunu belirterek, Necip'ten duruşmada savunma yapmasını istedi.
Yargıç Gazali, karar gerekçesinde "O dönemde hem başbakan hem de maliye bakanı olan sanık Necip Rezak, SRC üzerinde mutlak yetki ve güce sahip olarak kendi özel ve kişisel çıkarına yönelik eylemlerde bulunmuştur." dedi.
Necip Rezak, dava kapsamında aralarında yetkiyi kötüye kullanma, güveni ihlal ve kara para aklamanın olduğu 7 ayrı suçlamadan yargılanacak.
Duruşma, 3 Aralık'ta görülecek.
1MDB yolsuzluk soruşturması
Eski Başbakan Necip Rezak'ın 2009'da kurduğu 1MDB fonu, 2015'te Necip'in fona ait 681 milyon doları zimmetine geçirdiği iddiaları üzerine uluslararası basında gündeme gelmişti.
Necip, söz konusu paranın dönemin Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz talimatıyla yapılan bağış olduğunu savunmuştu.
İsviçre hükümeti 2016'da yaptığı incelemede, 1MDB fonundan toplam 4,5 milyar dolar para kaçırıldığını öne sürmüştü.
Necip Rezak aynı yıl davayı soruşturan başsavcıyı görevden almış ve hakkında açılan yolsuzluk davasından aklanmıştı.
Soruşturmalara 2017'de ABD Adalet Bakanlığı da dahil olmuş ve yolsuzluğa karıştığı öne sürülen Çin asıllı Malezyalı iş adamı Low Taek Jho'ya dava açmıştı.
Mahathir Muhammed'in liderliğindeki Umut İttifakı koalisyonunun 2018'de genel seçimleri kazanmasının ardından 1MDB soruşturmaları yeniden başlamış, Necip ve ailesine ülkeden çıkış yasağı getirilmişti.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında eski başbakanın, 42 suçtan yargılanması bekleniyor.

Necip Rezak, Malezya, Güncel

Kaynak: AA

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