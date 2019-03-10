Malezya'da Futbol Sahasına Yıldırım Düştü: 1 Ölü

Kaynak: AA

KUALA Malezya'da bir futbol sahasına yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Malezya basınındaki haberlere göre, Shah Alam kentindeki bir futbol sahasında bir grup genç futbol oynarken sahaya yıldırım düştü.Yıldırım çarpması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.Yıldırım düşme vakalarının sık rastlandığı Malezya, dünyada şimşek hareketliliğinin en çok görüldüğü üçüncü ülke olarak biliniyor.