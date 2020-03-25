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Malezya'da günlük faaliyetleri sınırlandırma uygulaması 14 Nisan'a kadar uzatıldı

KUALA Malezya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilan ettiği "günlük faaliyetleri sınırlandırma" uygulamasını 14 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.

25.03.2020 08:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:58
Malezya'da günlük faaliyetleri sınırlandırma uygulaması 14 Nisan'a kadar uzatıldı
KUALA Malezya 'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilan ettiği "günlük faaliyetleri sınırlandırma" uygulamasını 14 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.
Başbakan Muhyiddin Yasin, ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19 salgınının yayılmasını önleme amaçlı 18-31 Mart'ta geçerli günlük faaliyetleri kısıtlama uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uygulamanın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen salgının ciddi bir şekilde engellenemediğini vurgulayan Muhyiddin, "Vakaların gelecek günlerde de artması bekleniyor. Bu sebeple hükümet, günlük faaliyetlerin sınırlandırılması uygulamasını 14 Nisan'a kadar uzatma kararı almıştır." ifadesini kullandı.
Muhyiddin, "Vatandaşlarımızın gerekli hazırlıkları yapması için bu duyuruyu erken yapma kararı aldık." dedi.
Sokağa çıkan 28 kişi gözaltına alındı
Öte yandan ülke genelinde yasağa uymayıp sokağa çıkan 28 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Malezya'daki Kovid-19 vaka sayısı 1796'ya yükselirken, şimdiye kadar 17 kişi yaşamını yitirdi. Vakaların 183'ü ise tedavi edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Hükümet, Malezya, Güncel

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