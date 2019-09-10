Haberler» Güncel» Haber

Malezya'da hava kirliliği nedeniyle 400'den fazla okul kapatıldı

Endonezya'da çıkan orman yangınlarının yol açtığı hava kirliliği nedeniyle Malezya'nın Saravak bölgesinde 400'den fazla okul kapatıldı.

10.09.2019 12:00 Malezya'da hava kirliliği nedeniyle 400'den fazla okul kapatıldı
Endonezya'da çıkan orman yangınlarının yol açtığı hava kirliliği nedeniyle Malezya'nın Saravak bölgesinde 400'den fazla okul kapatıldı.
Endonezya'da çıkan orman yangınlarından yayılan duman Malezya'yı etkiledi. Malezya'yı meydana getiren 14 federe devletlerden biri olan Saravak'a yarım milyon maske gönderildi. Bölgede 400'den fazla okul kapatıldı. Yetkililer, sis ve hava kalitesinin düşmesinden dolayı Saravak halkına ağız ve burunlarını kapatması için 500 bin maske gönderdi. 409 okulda eğitim öğretime ara verildi.
Endonezya'da orman ve çalılık alanlarda çıkan yangınların hava kalitesini düşürmesinden dolayı Endonezya'da da okullar kapatıldı. Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarında süren orman yangınları ve rüzgar nedeniyle Malezya'nın güney kentlerine yayılan dumanların etkisini sürdüreceği belirtiliyor.
(İHA)

Malezya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:56   Başkan Pekmezci birim müdürleriyle bir araya geldi
12:56   Erdemi'de Kadın Danışma Merkezi hizmete devam ediyor
12:56   İkinci el araç alımlarında 15 günlük sigorta süresi devam ediyor
12:56   Abd'nın zırhlı kulübeleri teröristlerin mevzilerine yerleştiriliyor
12:55   Velilere uyarı: özel okullarda yüksek servis ücreti ödemeyin
12:55   Kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi
12:54   2. Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu: Sizin dedeleriniz bu vatan için ne yaptı?