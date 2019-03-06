Malezya'da İki Üniversitede Daha Türkçe Dersleri Başladı

Kaynak: AA

KUALA Malezya'da, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) çalışmalarıyla iki üniversitede daha Türkçe dersleri verilmeye başlandı.Malezya'daki Yönetim ve Bilim Üniversitesi (MSU) ve Uluslararası İslam Üniversitesinde (IIUM), Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Kuala Lumpur şubesiyle imzalanan "Tercihim Türkçe Protokolü" kapsamında müfredata giren seçmeli Türkçe dersleri başladı.YEE Kuala Lumpur şubesinden yapılan açıklamada, MSU'da 15 öğrencinin katılımıyla haftada 2 saat örgün ve bir saat internet üzerinden Türkçe öğretiminin yapılacağı belirtildi.IIUM'de ise Türkçenin Yönetim ve Dil Fakültesinde ikinci yabancı dil olarak müfredata girdiği ifade edilen açıklamada, üniversitenin Pagoh kentindeki kampüsünde Türkçe öğretilen toplam 3 sınıf bulunduğu ve haftada 6 saat Türkçe dersi verildiği kaydedildi.MSU ve IIUM üniversitelerinin haricinde şimdiye kadar Malezya'da Universiti Putra Malaysia ile Malezya İslam Bilim Üniversitesi (USIM) bünyesindeki Permata İnsan Koleji ve Darulnaim Teknoloji Kolejinde, YEE'nin çalışmaları neticesinde Türkçe seçmeli ders olarak müfredata girdi.YEE Kuala Lumpur şubesi, Malezya'nın yanı sıra Tayland'ın Patani bölgesindeki Birleşik İslam Okulu'nda da Türkçe öğrenimi sağlıyor.Tercihim Türkçe Protokolü kapsamında YEE, Malezya ve Tayland'da toplamda 600 öğrenciye Türkçe öğretiyor.