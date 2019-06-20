Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Dönmez, Malezya'ya yapılan ihracatın son 10 yılda yüzde 275 arttığını belirterek, "Türkiye-Malezya arasındaki dış ticaret rakamları, önemli bir başarıya işaret ediyor. 2008 yılında yalnızca 98 milyon dolar düzeyinde olan Türkiye'nin Malezya'ya ihracatı, 2018 yılında 365 milyon dolara yükseldi." dedi.

MÜSİAD ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) düzenlediği Malezya'da İş ve Yatırım Fırsatları Semineri'nde iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ele alındı.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Dönmez, seminerde yaptığı konuşmada, Malezya denildiğinde akla ilk olarak, kültür ve finans başkenti olan Kuala Lumpur'un geldiğini, Kuala Lumpur'un aynı zamanda Ankara ile kardeş şehir olduğunu söyledi.

Dönmez, diplomatik ilişkilerin 1964 yılında tesis edildiği Malezya ile Türkiye arasında geniş kapsamlı ve yakın ilişkiler olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile dönemin Malezya Başbakanı Najib Razak, 10 Ocak 2014'te iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine çıkarılmasına ilişkin ortak bildiriyi imzalamıştı. Diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 50. yıl dönümünde tesis edilen söz konusu stratejik ortaklık, ikili ve çok taraflı platformlarda olumlu seyreden Türkiye-Malezya ilişkilerinin göstergesidir." şeklinde konuştu.

İki ülkenin karşılıklı ticareti büyüyor

Tevfik Dönmez, Malezyalı firmalarının Türkiye'de enerji, havalimanı, sigorta ve sağlık sektörlerinde önemli yatırımlara sahip olduğunu vurgulayarak, "Malezya, savunma sanayi iş birliğimiz bakımından Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımızdır." dedi.

Dönmez, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"İki ülke arasında önemli ekonomik aktivite bulunuyor. 2002-2018 döneminde Malezya'dan Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımlar 896 milyon dolar, Türkiye'den Malezya'ya ise aynı dönemde yapılan doğrudan yatırımlar 87 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye-Malezya arasındaki dış ticaret rakamları, önemli bir başarıya işaret ediyor. 2008 yılında yalnızca 98 milyon dolar düzeyinde olan Türkiye'nin Malezya'ya ihracatı, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27 artış kaydederek 365 milyon dolara yükseldi. Böylece 10 yıl içerisinde Malezya'ya olan ihracatımızın yüzde 275 arttığını görüyoruz. Bu, çok önemli bir başarıdır."

MÜSİAD'ın yurt dışında Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini belirten Dönmez, MÜSİAD olarak dünyanın 94 ülkesinde, 224 irtibat noktasıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini, bulundukları ülkelere maksimum düzeyde katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Dönmez, sadece ticaret hacmini genişletmeye odaklanmadıklarını, bununla birlikte dünyanın her noktasında ulaştıkları insan sayısını artırmak için çabaladıklarını söyledi.

"Yatırımlarımızı daha ileri taşımalıyız"

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Dönmez, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımlara ve ticaret rakamlarına bakıldığında, memnuniyet verici bir tablo gördüklerini ifade ederek, "Bununla yetinmeyip yatırımlarımızı daha ileri taşımalıyız.MÜSİAD olarak bu noktada her zaman olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen desteği ve çabayı göstereceğimizi ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

DEİK Türkiye-Malezya İş Konseyi üyesi Ceyhun Süer de iki ülke arasındaki ticari iş birliğinin yeni çözüm ortaklıklarıyla devam etmesi için tüm paydaşların iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

Malezya Yatırım Geliştirme Ajansı Başkan Yardımcısı Arham Abdul Rahman ise ülkesinde, konuk yatırımcılara sağlanan desteklere ilişkin bilgi verdi. Rahman, Türk iş insanlarını ülkesinde yatırım yapmaya da davet etti.

Kaynak: AA