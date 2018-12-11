Malezya'da İş Yeri Yangını: 6 Ölü

KUALA Malezya'nın Perak eyaletindeki iş yerinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.
Devlet haber ajansı Bernama'ya göre, eyalete bağlı Ipoh kentindeki sanayi alanı içinde bulunan 2 katlı iş yerinde öğle saatlerinde yangın çıktı.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı ancak içeride bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.
Yangının nedeni henüz belirlenemezken sanayi bölgesi çalışanları, dükkanın bir patlamanın ardından alev aldığını aktardı.
11 Aralık 2018 Salı 15:18