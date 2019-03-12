Malezya'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif'i Anma Etkinliği

Kaynak: AA

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kuala Lumpur merkezinde düzenlenen ve Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, YEE Kuala Lumpur Müdürü Dr. Ömer Altun, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saim Kayadibi ve Malezya'daki Türk vatandaşlarının katıldığı etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Programda konuşan YEE Kuala Lumpur Müdürü Altun, İstiklal Marşı'nın vatan ve millet sevgisinin en güzel ifadesi olduğunu belirterek, "Mehmet Akif milli bir şair, ideal bir öğretmen, branşına hakim bir veteriner, cesur bir gazeteci, Kurtuluş Savaşı'nda iyi bir asker, gençlere ufuk çizen fikir adamı bir politikacı, gönül insanı ve hayatı vatan hasretiyle biten bir vatanperverdir." dedi.Doç. Dr. Kayadibi ise Mehmet Akif'in hayatından örnekler vererek İslam ve vatan uğruna yaptığı mücadelelerden bahsetti.Mehmet Akif'in veterinerlik okulundaki hatıralarına değinen Kayadibi, "Akif baytar mektebindeyken güreşte herkesi yenen bir Ermeni pehlivan vardı. Akif de bir Türk'ün bileğini kimsenin kıramayacağını göstermek için çok çalıştı ve o Ermeni güreşçiyi yendi." şeklinde konuştu.Mehmet Akif'in milli birlik şuurunun sağlanması için birçok alanda çalıştığını hatırlatan Kayadibi, şunları söyledi:"Mehmet Akif'in Türklük tanımını iyi anlamak gerekir. Ona göre kafirle çatışmayı göze alabilen Müslüman'a Türk denir. Akif her ne kadar annesi Buharalı ve babası Kosovalı olsa da kendisi İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve özüne kadar Türk'tür.""Mehmet Akif'in vatanına olan bağlılığının anlaşılması gerekiyor"Etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan Büyükelçi Kavakcı, Mehmet Akif'in büyük bir yazar, düşünür, şair ve vatansever olduğunun altını çizerek, "Özellikle ülkemizin etkinliğinin bölgesel ve küresel anlamda arttığı bu dönemde Mehmet Akif gibi önemli bir mütefekkirin fikirlerinin, hayatının, özverili çalışmasının ve vatanına olan bağlılığının anlaşılması, içselleştirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.Kavakcı, bir büyükelçi olarak Mehmet Akif'i Malezya'da yad etmekten gurur duyduğunu dile getirerek, "İnsanımız bir rol model arıyorsa Mehmet Akif'ten daha güzel bir rol model olamaz diye düşünüyorum." dedi.