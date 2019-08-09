Haberler» 3. Sayfa» Haber

Malezya'da kayıp İrlandalı kızın ayak izi bulundu

Malezya'da tatil yaparken kaybolan İrlandalı Nora'nın 6 gün sonra ayak izine ulaşıldı, yetkililer çalışmaları yoğunlaştırdı.

09.08.2019 10:40 Malezya'da kayıp İrlandalı kızın ayak izi bulundu
Malezya'da tatil yaparken kaybolan İrlandalı Nora'nın 6 gün sonra ayak izine ulaşıldı, yetkililer çalışmaları yoğunlaştırdı.

İngiltere'de yaşayan İrlandalı-Fransız bir çiftin çocuğu olan Nora, ailenin Malezya'da yaptığı tatil sırada kayboldu. Malezya polisi, arama çalışmalarının 6'ıncı gününde Nora'nın ayak izine ulaştı. Bölgede bulunan ormanın sık ağaçlı olması nedeniyle arama çalışmaları zorlaşırken, emniyet yetkilileri Nora'nın hala ormanın içinde olduğuna inandıklarını, açıkladı. Polis, olayda suç unsuru olan bir durumun olmadığını, Nora'nın kaçırıldığına dair hiçbir delilin bulunmadığını kaydetti.

Ormanda yapılan arama çalışmalarını yöneten Yangın ve Kurtarma Ekiplerinden yapılan açıklamada Nora'nın ayak izini arama köpekleri tarafından bulunduğu belirtildi. Yangın ve Kurtarma Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Ahmed Muhlis Muhtar yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının ayak izinin bulunduğu bölgede yoğunlaştırdıklarını belirtti. - KUALA LUMPUR

İngiltere, Malezya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:42   Suudi Arabistan Husilere ait İHA'yı düşürdü
10:40   Malezya'da kayıp İrlandalı kızın ayak izi bulundu
10:40   Mahalleliden kaçak kontrol ekibine: "Ölüme razıyız, bu iş olmayacak"
10:40   Evde çıkan yangında 4 ton buğday küle döndü
10:39   İBB ekipleri tarafından Üsküdar'da vatandaşın araç garajına yıkım
10:35   Bayram trafiği için Bakanlıktan son hatırlatma
10:25   Maltepe'de karşı karşıya gelen iki aracın çarpışma anı kamerada