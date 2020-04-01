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Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi

KUALA Malezya genelinde geçen ay yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi.

01.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:02
Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi
KUALA Malezya genelinde geçen ay yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni düzenlemeye göre süpermarket, restoran ve kafelerin artık 08.00-20.00 saatlerinde açık olabileceği bildirildi.
Zaruri durumlarda dışarı çıkma serbestisinin de kısıtlandığı belirtilen açıklamada, halkın, ikamet alanlarından en fazla 10 kilometre öteye gidebileceği kaydedildi.
Açıklamada, özel araçlarda sadece sürücü, taksilerde ise sürücü haricinde bir kişinin seyahat etmesine izin verileceği vurgulandı.
Malezya'da ramazan aylarında kurulan geleneksel pazarların bu yıl kurulup kurulmayacağı konusunun henüz netlik kazanmadığı, son kararın gelecek haftalarda verileceği belirtildi.
Hükümetin 18 Mart'ta ilan ettiği kısmi sokağa çıkma yasağı, 14 Nisan'a kadar sürecek.
Öte yandan Malezya'daki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 142 artarak 2 bin 908'e yükselirken yaşamını yitirenlerin sayısı 45 oldu.
Şimdiye kadar 645 Kovid-19 hastasının iyileştiği açıklandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Malezya, Güncel
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