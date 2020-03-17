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Malezya'da korona virüsü kaynaklı ilk ölümler

Malezya'da korona virüsüne bağlı ilk ölümler gerçekleşti.

17.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:30
Malezya'da korona virüsü kaynaklı ilk ölümler
Malezya 'da korona virüsüne bağlı ilk ölümler gerçekleşti. Korona virüsünden 2 kişi hayatını kaybetti.

Malezya Sağlık Bakanı Datuk Seri Adham Baba, 2 kişinin korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerden birinin 60 yaşında olduğunu ve kronik hastalığı bulunduğunu açıklayan Sağlık Bakanı, hayatını kaybeden yaşlı adamın şeker ve yüksek tansiyon hastası olduğunu kaydetti. Yaşlı adamın nefes darlığı şikayeti ile 7 Mart tarihinde Sarawak General Hastanesine başvurduğunu, ardından 14 gün sonra yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığını aktaran Malezya Sağlık Bakanı, yaşlı adamın durumunun giderek kötüleştiğini ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını, bugün ise hayatını kaybettiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı, ikinci vakanın ise 34 yaşında bir erkek olduğunu, şikayetlerinin 5 Mart tarihinde başladığını söyledi. Permai Johor Hastanesine 12 Mart tarihinde başvurduğunu bildirdi. Durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine kaldırılan şahsın bugün yaşamını yitirdiğini açıkladı. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA

Etiketler : fahrettin koca, Malezya, Güncel

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