Malezya'da koronavirüs kaynaklı ilk ölümler
Malezya'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ilk ölümlerin gerçekleştiği bildirildi.
17.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:31
Malezya 'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ilk ölümlerin gerçekleştiği bildirildi.
Malezya Sağlık Bakanı Datuk Seri Dr. Adham Baba 2 kişinin bugün koronavirüse (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.İLK ÖLEN KİŞİ 34 YAŞINDAHayatını kaybeden ilk kişinin 34 yaşında bir erkek olduğunu belirten Dr. Adham Baba, kişinin semptomları gösterdiği gerekçesiyle 5 Mart'ta Jahor bölgesindeki Permai Hastanesi'ne kaldırıldığını 12 Mart'ta ise yapılan testler sonucu pozitif tanı konulduğunu belirtti.
Ölen ikinci kişinin 60 yaşında erkek olduğu açıklanırken, kişinin semptomları 7 Mart'ta gösterdiği ardından Saravak Genel Hastanesi'nde tedavi altında olduğu ifade edildi.
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Kaynak: DHA
Manşet
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