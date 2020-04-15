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Malezya'da koronavirüs vaka sayısı 5 binin üzerine çıktı

Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, son 24 saatte yeni teşhis konulan vakalarla birlikte 5 binin üzerine çıktı.

15.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:02
Malezya'da koronavirüs vaka sayısı 5 binin üzerine çıktı
Malezya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, son 24 saatte yeni teşhis konulan vakalarla birlikte 5 binin üzerine çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı, son 24 saatte 85 kişiye teşhis konması üzerine 5072'ye yükseldi, toplam vefat eden kişi sayısı ise 83 oldu. En son taburcu edilen 169 vaka ile toplam 2 bin 647 kişinin tedavi edildiği açıklandı.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde bazı Kur'an kurslarının bulunduğu mahallelerin salgının merkez üssü olarak tespit dildiğini ve virüs testi yapmak için toplam 8 bin 616 öğrenciyi aramaya başladıklarını duyurdu.
Polis teşkilatı, 28 Nisan'a kadar sürecek kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında şimdiye kadar yasağı ihlal eden 14 bin 922 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Japon profesörden "400 bin kişi ölebilir" sinyali
Japonya 'nın Hokkaido Üniversitesinden Profesör Nişiura Hiroşi, Kovid-19'a karşı yeterli önlemler alınmazsa salgın sonunda ülkede 400 bin kişinin ölebileceğini ileri sürdü. Nişiura, salgına karşı insan insana temasın azaltılması gerektiğine dikkati çekerek hükümetin uyarılarına kayıtsız kalınmaması çağrısı yaptı. İnsanlar arasındaki temasın yüzde 80 oranında azaltılması gerektiğini belirten Nişiura, "Teması büyük ölçüde azaltabilirsek bu salgın hastalığı yayılmasını durdurabiliriz." diye konuştu.
Son 24 saatte yeni 467 Kovid-19 vakasının yaşandığı Japonya'da toplam vaka sayısı 9 bin 352'ye yükseldi. Vaka sayıları Tokyo'da 2 bin 446, Osaka'da 968, Kanagawa'da 619, Çiba'da 537, Saitama'da 463 seviyesini gördü. Ülke genelinde virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 189'a çıktı.
Filipinler 'de karantina bölgelerinde idare güvenlik güçlerinde
Filipinler'de ise son 24 saatte 230 kişinin virüs kapmasıyla birlikte toplam Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 453'e çıkarken toplam ölü sayısı 14 artarak 349'a yükseldi. Öte yandan ülkede Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan bölgelerde, uygulama bitene kadar idareyi güvenlik güçlerinin devraldığı açıklandı.
Salgının günlük artışının yüksek olduğu Filipinler, Güneydoğu Asya'da en yüksek Kovid-19 vaka sayılarının görüldüğü ülke olma özelliğini koruyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Filipinler, Japonya, Malezya, Güncel
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