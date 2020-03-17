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Malezya'da koronavirüsten ilk ölüm

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 60 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

17.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:56
Malezya'da koronavirüsten ilk ölüm
KUALA Malezya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 60 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Malezya'nın Sarawak eyaletine bağlı Afet Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, Kuching kentindeki hastanede bir süredir Kovid-19 teşhisiyle tedavi gören 60 yaşındaki kilise papazının bu sabah yaşamını yitirdiği belirtildi.
Vefat eden hastanın temasta bulunduğu 193 kişinin ise ev karantinasına alındığı açıklandı.
Malezya genelinde şimdiye kadar 673 Kovid-19 vakası görülürken 49 kişi tedavi edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Malezya, Sabah, Güncel

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