Malezya’da Kurban Bayramı 31 Temmuz’da başlayacak - KUALA

Malezya'da Kurban Bayramı tarihi, bugün yapılan gözlemde yeni ayın görünmesinin ardından 31 Temmuz olarak belirlendi.

Malezya İslam Kalkınma Birimi (JAKIM) ve başkent Kuala Lumpur Müftülüğünden yetkililer, şehrin en yüksek noktası Kuala Lumpur Kulesi'nde, hicri takvimde zilhicce ayının 1'inci günü (22 Temmuz) belirmesi beklenen yeni ayı gözlemledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan etkinliğin ardından JAKIM ve müftülük yetkilileri, astrolojik gözlem için kulenin tepesine çıktı.

Yapılan gözlemlerde yeni ayın yarından itibaren görüleceği sonucuna varılması üzerine Kurban Bayramı tarihi, hicri zilhicce ayının 10'uncu gününe tekabül eden 31 Temmuz olarak belirlendi.

AA muhabirine konuşan Kuala Lumpur Müftülüğü yetkililerinden Şahril Azwan Hüseyin, Malezya'da hicri takvime göre her zilkade ayının son gününde zilhicce ayı gözlemlerinin yapıldığını belirterek, "Her sene müftülük olarak Kurban Bayramı tarihini zilhicce ayı gözlemine göre belirliyoruz." dedi.

Şahril Azwan, Kuala Lumpur Kulesi'nin Ramazan ve Kurban bayramları gözleminin resmi olarak yapıldığı ana noktalardan biri olduğunu belirterek, "Müftülük olarak teknolojiden en yüksek seviyede faydalanıp, bu konuda iyi eğitim almış görevlilerimize gözlem yaptırıyoruz. Bu şekilde en doğru verilerle iyi netice alabiliyoruz." şeklinde konuştu.