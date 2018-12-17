Malezya'da Muhalefet Liderine "Rüşvet" Suçlaması

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KUALA Malezya'da muhalefet partisi Birleşik Malay Ulusal Organizasyonu'nun (UMNO) lideri Ahmad Zahid Hamidi'nin, 30 Haziran'daki parti genel başkanlığı seçimlerinde parti delegelerine kendini desteklemesi için rüşvet verdiği iddia edildi.Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'na (MACC) gönderilen bir raporda, Zahid'in, eski Başbakan Necip Rezak'ın parti başkanlığından istifasının ardından yapılan seçimlerin öncesinde, parti bölge teşkilatlarının kendisine oy vermesi için üst düzey üyelere rüşvet verdiği öne sürüldü.Basına konuşan MACC yetkilisi Azam Baki, söz konusu raporun geçen hafta ellerine ulaştığını ve rüşvet iddialarının incelendiğini belirtti.Eski Başbakan Necip Rezak'ın 9 Mayıs genel seçimlerindeki yenilgisinin ardından UMNO liderliğinden istifa etmesi üzerine 30 Haziran'da parti başkanlığı için seçim düzenlenmişti.Başkanlığa adaylığını koyan eski Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi, 39 bin 197 oy ile UMNO'nun yeni lideri olmuştu.Genel seçimlerden bu yana UMNO'dan 17 milletvekilinin art arda istifa etmesi üzerine Zahid, kendisine yönelik bazı parti üyelerinden gelen istifa çağrılarıyla karşı karşıya.Zahid, aynı zamanda Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu iddiaları kapsamında rüşvet, para aklama ve gücü kötüye kullanma iddialarıyla da suçlanıyor.