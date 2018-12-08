Malezya'da Muhalefetin Sözleşme Zaferi

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:53



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:53

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, çok sayıda kişi, hükümetin tartışmalı Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Sözleşmesi'ni (ICERD) onaylamayacağını açıklaması üzerine kutlama düzenlendi.Muhalefetteki Birleşik Malay Ulusal Organizasyonu (UMNO) ile Malezya İslam Partisinin (PAS) Kuala Lumpur merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte on binlerce katılımcı, hükümetin geçen ay sözleşmeyi onaylanmayacağını açıklamasının ardından muhalefetin zaferini kutladı.Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre, etkinliğe yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Eski Başbakan Necip Rezak, PAS Başkanı Abdul Hadi Awang ve UMNO Lideri Ahmad Zahid Hamidi de gösteriye destek için meydana geldi.Hükümetin ICERD'nin imzalanmayacağını açıklamasının ardından farklı eyaletlerden başkente gelen vatandaşlar, üzerinde "ICERD'i reddet" yazılı beyaz tişörtler giyerek etkinlik alanına akın etti.Meydana giden yolların güvenlik gerekçesiyle kapatılması üzerine katılımcılar metro hattını kullanarak etkinliğe ulaşım sağladı.Masjid Jamek metro istasyonuna toplanan binlerce Malay, ICERD karşıtı dövizler ve bayraklarla etkinlik alanına doğru yürüdü.PAS ve UMNO üyelerinin sözleşmeyi eleştiren konuşmalarına kalabalık, tekbir ve tezahüratlarla eşlik etti.Kalabalığın etkinlik meydanına yığılması nedeniyle ufak çapta izdiham yaşanırken, organizatörler meydana yürümek isteyenlere izin vermedi.Yaklaşık 3 saat süren etkinlik, ikindi namazına doğru yapılan toplu duanın ardından sona erdi.Syukrul adlı gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Biz ırk için değil, dinimizi savunmak için buradayız. Siyasi amaçlı toplanmadık. Malay olmayan unsurlar ülkeyi ele geçirmeye ve İslam'ı silmeye çalışıyor. Buna karşı çıkmak için buraya geldik." dedi.Malezya'da ICERD tartışmasıBirleşmiş Milletler'in (BM) bünyesinde 1965'te çıkarılan Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Sözleşmesi, şimdiye kadar BM üyesi ülkelerin çoğu tarafından onaylandı.Toplamda 179 ülkenin onayladığı sözleşmeyi imzalamayı reddeden 18 ülke bulunurken, Malezya da bu ülkelerin içinde yer alıyor.Farklı etnik grupları içinde barındıran Malezya'da nüfusun yüzde 67'sini kapsayan Malay ve Malay olmayan yerli etnik gruplar (Bumiputera), 1971'den bu yana ülkede ekonomik ve sosyal ayrıcalığa sahipler.Buna karşın ülke nüfusunun yüzde 24'ünü oluşturan Çinliler, iş dünyasını ve Malezya ekonomisini büyük oranda kontrol ediyor.Şimdiye kadarki hükümetler, Malayların haklarını ortadan kaldıracağını ve ülkenin Malay olmayan unsurların eline geçmesini sağlayacağını düşünerek sözleşmeyi imzalamayı reddetmişti.Ülkede 9 Mayıs genel seçimlerinde başbakan olan Mahathir Muhammed, 28 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yeni Malezya hükümetinin, ICERD dahil BM'nin insan haklarını ilgilendiren bütün sözleşmelerini onaylayacağını söylemişti.Mahathir'in açıklamalarının ardından 15 Ekim'deki meclis oturumunda konuşan UMNO Milletvekili Khair Jamaluddin, ICERD'nin imzalanmasının, Malaylara özel statü tanıyan anayasanın 153. maddesini lağvedeceğini iddia ederek hükümeti eleştirmişti.Khair'in konuşmasının ardından muhalif basın, hükümetin ICERD'yi imzalama planına karşı kampanya başlatmış, ardından UMNO ve PAS partileri ICERD'nin onaylanması kararına karşı yürüyüş planlamıştı.Ülkedeki muhaliflerin yanı sıra iktidar yanlısı Malayların da ICERD'ye karşı çıkması üzerine hükümet geri adım atmış, 23 Kasım'da başbakanlıktan yapılan açıklamada Malezya hükümetinin ICERD'yi onaylamayacağı belirtilmişti.Hükümetin kararı üzerine muhalefet, protesto amaçlı yürüyüşü kutlama yürüyüşü olarak düzenleme kararı almıştı.