Malezya'da petrol rafinerisinde patlama: 4 ölü
KUALA Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletinde petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.
16.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:56
KUALA Malezya 'nın güneyindeki Johor eyaletinde petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.
Malezya basınında yer alan haberlere göre, Johor'un Kota Tinggi kentindeki rafineride dün gece saatlerinde patlama meydana geldi.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi kısa sürede yangını kontrol altına aldı, 4 kişinin cesedine ulaşıldı.
2 kişinin yaralı kurtarıldığını belirten yetkililer, patlama anında rafineride bulunan bir kişinin henüz bulunamadığını kaydetti.
Malezya basınında yer alan haberlere göre, Johor'un Kota Tinggi kentindeki rafineride dün gece saatlerinde patlama meydana geldi.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi kısa sürede yangını kontrol altına aldı, 4 kişinin cesedine ulaşıldı.
2 kişinin yaralı kurtarıldığını belirten yetkililer, patlama anında rafineride bulunan bir kişinin henüz bulunamadığını kaydetti.
Kaynak: AA
Manşet
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