Haberler » Güncel » Malezya'da şehrin ortasında otomobil alev aldı, saatlerce yandı - Haber

Malezya'da şehrin ortasında otomobil alev aldı, saatlerce yandı

Malezya'da şehrin ortasında otomobil alev aldı, saatlerce yandıMalezya, (DHA)- Malezya'da caddede seyir halindeki lüks bir otomobilin motoru alev aldı.

15.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:22
'da şehrin ortasında otomobil alev aldı, saatlerce yandı
Malezya, (DHA)- Malezya'da caddede seyir halindeki lüks bir otomobilin motoru alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edene kadar, alevler neredeyse tüm otomobili sardı. O anlar görgü tanıklarının kameralarına yansıdı.
Olay, başkent Kuala Lumpur'daki alışveriş ve eğlence merkezleri bölgesi olarak bilinen Bukit Bintang'da meydana geldi. Yerel saat ile 12: 40'ta meydana gelen olayda bir otomobilin motoru, araç bir alışveriş merkezinin önünde olduğu sırada alev aldı. Çevredekiler ve araç sahibi duruma müdahale etmezken, olay yerine gelen itfayie ekipleri yangını söndürdü. Ancak aracın yanmaya başlaması ile söndürülmesi arasında geçen süre neredeyse 2 saati buldu.
Görgü tanıklarının kayda aldığı görüntülerde, itfaiye ekipleri müdahale edene kadar alevlerin neredeyse tüm otomobili sardığı ve siyah dumanların yükseldiği görüldü.
Yerel medya olayda kimsenin yara almadığını ve yangının nedeninin araştırıldığını yazdı.
Malezya'da şehrin ortasında otomobil alev aldı, saatlerce yandı

Malezya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:20  Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı - Haber
14:20  Ereğli'de 60 kursiyere sertifikaları verildi - Haber
14:20  Fatma Şahin: "Akıllı şehirlerin, insanın yaşamına dokunması için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz" - Haber
14:19  Dolmabahçe sarayı'ndaki yasak yerlerde bir günlüğüne selfie özgürlügü - Haber
14:18  Arnavutköy'deki vahşet; Öldürdüğü annesini böyle taşımışlar - Haber
12:43  PKK yandaşları polis kıyafeti giyerek 13 yaşındaki kızı kaçırıp terör örgütüne satmış - Haber
12:07  Türkiye, Bulgaristan'ın ardından Avrupa'da en çok sigara tüketilen ikinci ülke oldu - Haber
12:00  Polise mukavemet gösterdiği için 40 yıl hapsi istenen sanıklar medyayı suçladı - Haber
09:13  Belediye ekipleri bir evden 20 ton çöp çıkardı - Haber
08:25  Kabristanda yönleri farklı yerlere bakan mezarları görenler şaşırıyor - Haber
15.01.2020 14:21:32