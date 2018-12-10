Malezya'da Terör Örgütü Üyesi 7 Kişi Yakalandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:03



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:03

KUALA Malezya'da aralarında terör eylemi hazırlığında olduğu iddia edilen bir kişinin de bulunduğu 7 terör örgütü üyesi gözaltına alındı.Basına konuşan polis şefi Mohamad Fuzi Harun, söz konusu şüphelilerin Kelantan, Sabah, Selangor ve Kedah eyaletlerinde yakalandığını bildirdi.Kelantan'daki şüphelinin eyaletteki gayrimüslimlere ait bazı ibadet yerlerine saldırmak için terör örgütü DEAŞ'tan emir aldığı, diğer şüphelilerin de Filipinler'in güneyi ve Malezya'nın kuzey adalarında faaliyet gösteren DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf terör örgütüne üye olduğu belirtildi.Malezya'da polis, geçen ay DEAŞ ve Ebu Seyyaf üyesi 8 kişiyi tutuklamıştı.