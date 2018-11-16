Malezya'da Terör Şüphelisi 8 Kişi Gözaltına Alındı

KUALA Malezya
'da terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Polis
teşkilatından yapılan açıklamada, Putrajaya kenti ve Sabah
eyaletinde yapılan operasyonlarda 8 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
Bir şüphelinin, Malezya'dan terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye
'ye giden Akel Zainal'a para gönderilmesi faaliyetine karıştığı, diğer 7 kişinin de Filipinler
'in güneyi ve Malezya'nın kuzey adalarında faaliyet gösteren DEAŞ'a bağlı Ebu Seyyaf örgütüne üye olduğu iddia edildi.
Polis, şüphelilerden birinin Ebu Seyyaf örgütüne "canlı kalkan" olarak kullanılması için çocukları yetiştirdiği, diğer kişilerin de örgütün infaz ve kaçırma eylemlerinde yer aldığına dair iddialar bulunduğu bilgisini paylaştı.
Polis,Malezya