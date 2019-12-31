Haberler » Güncel » Malezya'daki 8 bin kaçak Pakistan'a döndü - Haber

Malezya'daki 8 bin kaçak Pakistan'a döndü

Malezya hükümetinin ülkedeki kaçak göçmenlerin memleketlerine dönmesi için 1 Ağustos'ta başlattığı Back4Good (Daha iyisi için dön) isimli af kampanyası kapsamında 8 bin Pakistanlı ülkesine gitti.

31.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:48 Malezya'daki 8 bin kaçak Pakistan'a döndü

hükümetinin ülkedeki kaçak göçmenlerin memleketlerine dönmesi için 1 Ağustos'ta başlattığı Back4Good (Daha iyisi için dön) isimli af kampanyası kapsamında 8 bin Pakistanlı ülkesine gitti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Malezya'da kaçak şekilde kalanların ülkeden yasal işlem uygulanmadan ayrılmalarını öngören kampanyanın son gününde, 300 Pakistanlının memleketine döndüğü belirtildi.

Özel uçakla Malezya'dan Pakistan'a getirilen 300 kişiyle 1 Ağustos-31 Aralık'ta ülkelerine dönen Pakistanlı sayısı 8 bine ulaştı.

Af kampanyası, Malezya'da vizesi dolmuş kişiler ile ülkeye kaçak yollardan girmiş kişilerin memleketlerine hiçbir yasal işleme tabi tutulmadan gönderilmesi için başlatılmıştı.

Yerel saatle bu gece yarısı sona erecek aftan faydalanmak isteyenlerin en geç 1 hafta sonrasına bilet almış olması ve 700 Malezya rigiti (Yaklaşık 1000 lira) ödeme yapması gerekiyor.

Bazı ülkeler ise maddi imkansızlıklar yaşayan vatandaşlarının Malezya'dan ayrılması için özel uçuşlar düzenlemişti.


Pakistan, Malezya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:56   A.Ü. Rektörü Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını videoyla kutladı - ESKİŞEHİR - Haber
18:54   Başkentte genç kadın 2 aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu - Haber
18:52   Osmancık'ın eski fotoğrafları takvim oldu - Haber
18:51   İstiklal Caddesi'nde insan seli - Haber
18:45   Başkan İnce, Milletvekili Çalık'tan destek istedi - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:23   Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Haber
16:20   Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
31.12.2019 18:59:21