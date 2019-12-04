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Malezya'daki sel baskınlarında tahliye edilenlerin sayısı 16 bini geçti

KUALA Malezya'nın kuzeyindeki Kelantan ve Terengganu eyaletlerinde, geçen hafta sonundan bu yana etkili olan yağışların meydana getirdiği seller nedeniyle evinden tahliye olanların sayısı 16 bin 84'e yükseldi.

04.12.2019 05:44 | Son Güncelleme: 04.12.2019 05:44Malezya'daki sel baskınlarında tahliye edilenlerin sayısı 16 bini geçti
KUALA 'nın kuzeyindeki Kelantan ve Terengganu eyaletlerinde, geçen hafta sonundan bu yana etkili olan yağışların meydana getirdiği seller nedeniyle evinden tahliye olanların sayısı 16 bin 84'e yükseldi.
Sel ve yağışların etkisini sürdürdüğü Kelantan'da korunaklı bölgelere geçenlerin sayısı 13 bin 80'e ulaşırken, yağışların azaldığı Terengganu'da ise bu sayı 3 bin 4'e geriledi.
Kelantan eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, sel baskınlarında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Terengganu'nun Jerteh kentindeki bir korunaklı bölgede sel mağdurlarıyla bir araya gelen Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, hükümetin her iki eyalette taşkın önleme tedbirlerini artırmak için yatırım yapacağını belirtti.
Wan Azizah, Kelantan'da taşkın önleme çalışmalarının 700 milyon Malezya ringgiti (960 milyon TL), Terengganu'daki çalışmaların ise 400 milyon Malezya ringgiti (550 milyon TL) tutarında yatırım gerektirebileceğini ifade etti.
İki eyalette 30 Kasım'da başlayan sağanak, eyaletlere bağlı çok sayıda şehirde sel baskınlarına neden olmuştu. Selden etkilenen binlerce kişi, korunaklı bölgelere geçmişti.

Malezya, Güncel

Kaynak: AA

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