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- Malezya'daki Türk öğrenciler Türkiye'ye getiriliyor

- Malezya'daki Türk öğrenciler Türkiye'ye getiriliyor Malezya'da öğrenim gören Türk öğrenciler korona virüs salgını nedeniyle başlatılan tahliye uçuşları kapsamında Türkiye'ye getiriliyor.

24.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:02
- Malezya'daki Türk öğrenciler Türkiye'ye getiriliyor
KUALA LUMPUR - Malezya'da öğrenim gören Türk öğrenciler korona virüs salgını nedeniyle başlatılan tahliye uçuşları kapsamında Türkiye'ye getiriliyor.
Türkiye'den yurt dışına turist veya öğrenci olarak giden ve korona virüs salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'nın özel uçuşları ile Türkiye'ye dönüş yapmaya devam ediyor. Tahliye uçuşları kapsamında 59 ülkedeki yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının 27 Nisan'a kadar Türkiye'ye dönmesi sağlanacak. Malezya'da Uluslararası İslam Üniversitesinde öğrenim gören Türk öğrenciler de tahliye kapsamında bugün yerel saatle 00.05'te gerçekleştirilecek uçuş ile Türkiye'ye getirilecek.
Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Muhammed Aksoy tahliye uçuşu için yetkililere teşekkür ederek, "Üniversite 18 Mart'tan itibaren tecrit altında. Giriş-çıkışlar sıkı kontrole tabi. Biz şu an burada havalimanına gitmek için toplandık. Devletimizin gönderdiği uçağa bineceğiz inşallah bu gece. Büyükelçiliğimiz ücretsiz otobüs sağladı. İnşallah yarın sabah Türkiye'de olacağız" dedi.
Üniversitede eğitim alan başka bir Türk öğrenci de, "Bugün ücretsiz bir şekilde otobüsümüzü gönderdiler. Bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Türk Büyükelçiliğine ve Cumhurbaşkanına teşekkür ederiz. Ücretsiz bir şekilde buradan havalimanına gideceğiz. Havalimanından da inşallah Ankara-Esenboğa'ya inmek için buradan ayrılıyoruz" şeklinde konuştu.
Ankara Esenboğa Havaalanı'na inecek olan öğrenciler, otobüslerle 14 gün karantinada tutulmak üzere yurtlara götürülecek. - Malezya’daki Türk öğrenciler Türkiye’ye getiriliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Malezya, Türkiye, Güncel , Haber
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