Malezya'daki Yolsuzluk Soruşturması

KUALA Malezya 'da kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu iddialarına adı karışan eski Başbakanı Necip Rezak 'ın, yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan iş adamı Low Taek Jho ve ABD mahkemelerince dava açılan Goldman Sachs bankasının eski yöneticisi Lloyd Blankfein ile bundan önce New York 'ta görüştüğü öne sürüldü.Malezya basınına yansıyan haberlere göre Necip, 1MDB fonunu kurmasından kısa süre sonra 2009'da, New York'ta kaldığı bir otelde iş adamı Low ve Blankfein ile bir bir araya geldi.Görüşmenin içeriğine dair söz konusu haberlerde detaylı bilgi yer almazken, Necip'in bu toplantıda 1MDB fonu ile Goldman Sachs bankası arasındaki ticaretin temelini attığı belirtildi.ABD Adalet Bakanlığı , geçen hafta, Goldman Sachs bankasının iki eski çalışanına para aklama, rüşvet ve 1MDB'den zimmete para geçirme suçlarından New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesince dava açıldığını duyurmuştu.1MDB yolsuzluk soruşturmasıMalezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti. Başsavcılık , Necip'in 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs genel seçimlerini kaybetmesinin ardından tekrar başlatılmıştı.Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30'un üzerinde suçlamayla yargılanıyor.