Malezya'daki Yolsuzluk Soruşturması

KUALA Malezya
'nın eski Başbakanı Necip Rezak
, adının karıştığı Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu iddialarına dair mahkemeye ifade verdi.
Yerel basına yansıyan haberlere göre, sabah saatlerinde Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) binasına giriş yapan eski Başbakan Necip, 1MDB şirketinin teftiş raporlarında gizlice oynandığı iddialarına ilişkin mahkemeye ifade verdi.
Eski başbakan yaklaşık 4 saatlik sorgunun ardından komisyon binasından ayrıldı.
Mahkemeden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin bazı eski hükümet yetkilileri ve eski 1MDB yöneticilerinin de soruşturma kapsamında mahkemeye çağırılacağı bildirildi.
Ulusal Denetim Kurulu Başkanı Madinah Mohamad, 25 Ekim'de yaptığı açıklamada, 1MDB şirketinin teftiş raporundaki bazı paragraflarda, yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'ya ait kısımların gizlice silindiğini ifade etmişti.
Açıklamaların ardından MACC, eski Hükümet
Özel Kalemi Tan Sri Ali Hamsa ve eski 1MDB Yönetim Kurulu Başkanı Arul Kanda'yı salı günü ifade vermeye çağırmıştı.
Eski Başbakan Necip Rezak en son, eşi Rosmah Mansor'a yöneltilen rüşvet suçlamalarına ilişkin kasım ayında hakim karşısına çıkmıştı.
1MDB yolsuzluk soruşturması
Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü. Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti. Başsavcılık
, Necip'in 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.
Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs
genel seçimlerini kaybetmesinin ardından tekrar başlatılmıştı. Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30'un üzerinde suçlamayla yargılanıyor.
Necip Rezak,Malezya
06 Aralık 2018 Perşembe 12:07