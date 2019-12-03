Haberler » Güncel » Malezya'daki yolsuzluk soruşturması - Haber

Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

KUALA Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak, hakkında açılan yolsuzluk davasına ilişkin mahkemede savunmasını yapmaya başladı.

03.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:48Malezya'daki yolsuzluk soruşturması
KUALA 'nın eski Başbakanı Necip Rezak, hakkında açılan yolsuzluk davasına ilişkin mahkemede savunmasını yapmaya başladı.
Duruşması için Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesine gelen eski Başbakan Necip, geçen ay Yüksek Mahkemece kabul edilen emaneti suistimal ve gücü kötüye kullanma davaları karşısında yeminli tanıklık yaparak, kendini savunmak istediğini bildirdi.
Mahkeme heyeti Necip'e, Malezya Kamu Kalkınma Fonuna (1MDB) bağlı SRC İş Planı Fonu'ndan 42 milyon ringgit (59 milyon TL) yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin sorular sordu.
SCR İş Planı Fonu'ndan amaç dışı para kullanılması eylemine dahil olmadığını savunan Necip, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Söz konusu davaya ilişkin eski Malezya Başbakanı yarın ve 9, 12, 16, 19 Aralık'ta savunma yapmak üzere duruşmalara çağrılacak.
42 münferit suçtan yargılanıyor
Malezya Yüksek Mahkemesi, 11 Kasım'da Necip'in 1MDB fonundan 42 milyon ringgiti, kurumun iştiraki "SRC International" üzerinden kişisel banka hesaplarına aktardığı suçlamasıyla açılan davanın görülmesine karar vermişti.
Necip Rezak, 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında aralarında "emaneti suistimal", "gücü kötüye kullanma" ve "kara para aklama"nın da bulunduğu 42 münferit suçtan yargılanıyor.

Necip Rezak, Malezya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:19 Trabzon-boran'ı yaralayan seyyar kale direkleri okuldan kaldırılmadı - Haber
15:19 Manisa 'her 4 aralık dünya madenciler günü'nde acılar tazeleniyor' - Haber
15:19 Meteorolojiden yağış ve soğuk hava uyarısı - Haber
15:18 DOKA Genel Sekreteri Adıyaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
15:14 Düzce Üniversitesi öğrencileri Gürcistan'ı ziyaret etti - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den tek cümlelik açıklama: Yaşadığı sağlık problemini bizle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haberler
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:20:36