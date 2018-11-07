Malezya'dan ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs'a Çağrı

KUALA Malezya Maliye
Bakanı Lim Guan Eng, Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna karıştığı tespit edilen ABD
yatırım bankası Goldman Sachs
'dan, devlet fonundan aldığı ileri sürülen 588 milyon dolar parayı iade etmesini istedi.
Bakan Lim, Malezya'nın 2019 bütçesine dair bir konferansta yaptığı konuşmada, 2012-2013 arasında hükümetin, ABD yatırım bankası Goldman Sachs'a tahvil ihracı için 2,4 milyar Malezya Ringgiti (yaklaşık 588 milyon ABD doları) ödediğini ve daha sonra bu paranın ortadan kaybolduğunu belirtti.
Lim, paranın ortadan kaybolması nedeniyle Malezya'nın önemli kayıplar yaşadığını hatırlatarak, "Bu parayı bize geri ödemeliler. Sadece 588 milyon dolar değil, daha bile fazla ödemeliler." diye konuştu.
Goldman Sachs yöneticilerinin bu yolsuzluğu kabul ettiğini vurgulayan Lim, bu işe sadece iki çalışanının değil, yönetimden bazı isimlerin de karışmış olabileceğinin altını çizdi.
ABD Adalet Bakanlığı
, geçen hafta, Goldman Sachs bankası eski 2 çalışanına para aklama, rüşvet ve 1MDB'den zimmete para geçirme suçlarından New York
Doğu Bölgesi Federal Mahkemesince dava açıldığını duyurmuştu.
1MDB yolsuzluk soruşturması
Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip Rezak
'ın fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.
Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti. Başsavcılık
, Necip Rezak'ın 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.
Necip Rezak hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs
genel seçimlerini kaybetmesinin ardından tekrar başlatılmıştı.
Malezya,Amerika Birleşik Devletleri,Goldman Sachs
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:07