Malezya'dan Asean'a "Arakan" Çağrısı

KUALA Malezya
Başbakanı Mahathir Muhammed, "Güneydoğu Asya
Ülkeleri Birliği (ASEAN), Myanmar
'ın adaletsizliğini ve hükümetin kötü muamelesini durdurmak için uluslararası hamleleri desteklemeli." dedi. Tayland
ziyareti sırasında ülkedeki The Nation gazetesine röportaj veren Başbakan Mahathir, Myanmar'daki Arakan
Müslümanların durumuna değindi.
Mahathir, Arakanlı Müslümanlara yönelik baskılara son verilmesi için Myanmar hükümetine çağrıda bulunduklarını ancak cevap alamadıklarını söyledi.
Myanmar hükümetine baskı uygulanması gerektiğini ifade eden Mahathir, "ASEAN, Myanmar'ın adaletsizliğini ve hükümetin kötü muamelesini durdurmak için uluslararası hamleleri desteklemeli." ifadesini kullandı.
Mahathir, ASEAN'ın, kendi vatandaşlarına kötü davranan üyelerine baskı kurması gerektiğini belirterek, "Eğer ASEAN insanların katledilmesine müsaade verirse bu, sorumlu davranmadığımızın göstergesi olur." değerlendirmesinde bulundu.
Myanmar Dışişleri Bakanı
ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin orduya söz geçiremediğini savunan Mahathir, "Orduyla iş birliği yapmamalı." dedi.
"Tüm gruplar müzakere sürecine dahil edilmeli"
Mahathir, Tayland'ın güneyindeki Patani bölgesinde iktidar ile silahlı gruplar arasında yürütülen barış görüşmelerine destek vereceklerini söyledi.
Tayland yönetimine bölgedeki bütün grupları müzakere sürecine dahil etme çağrısında bulunan Mahathir, "Bölgede birden fazla gruplar olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bir grup ile anlaşma sağlanması, diğer bir grubun bunu kabul etmesi manasına gelmiyor. Bu meselede tüm gruplarla görüşülmesi önemlidir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA