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Malezya'dan ASEAN ülkelerine "ortak ekonomik istikrar paketi" çağrısı

KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası için Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerine bölgesel ekonomik istikrar paketi hazırlanması önerisinde bulundu.

14.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:22
Malezya'dan ASEAN ülkelerine
KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası için Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerine bölgesel ekonomik istikrar paketi hazırlanması önerisinde bulundu.
Kovid-19'a ilişkin telekonferans yoluyla düzenlenen olağanüstü ASEAN Zirvesi'ne katılan Muhyiddin, Malezya'nın Kovid-19 salgınıyla mücadelesine dair şimdiye kadar alınan tedbirleri bölge ülkeleriyle paylaştı.
Muhyiddin, martın başından itibaren ülkedeki Kovid-19 vakalarının hızlıca yayılmaya başladığını belirterek, "Yaklaşık bir ay önce hükümetimiz, 'Günlük Faaliyetlerin Kontrolü' adıyla kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve Malezyalılara evde kalmalarını tavsiye etmiştir. Bunun dışında yurt dışındaki Malezyalıların bir an önce ülkelerine dönüp karantinaya girmeleri için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.
Malezya'nın Kovid-19'un ekonomik etkilerini sübvanse etmek üzere sektörler ve vatandaşlar için 260 milyar Malezya ringgitilik (407 milyar lira) teşvik paketini sunduklarını vurgulayan Muhyiddin, "Bu strateji, Kovid-19'la mücadeleleri süresince Malezyalıların zor zamanlarda ayakta durmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
"Her kriz, fırsatları beraberinde getirmektedir"
Muhyiddin, bölge ülkelerinin ekonomik iyileşmelerini tek başına yapamayacağına ve bunun için bölgesel bir çaba gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Her kriz birtakım fırsatları beraberinde getirmektedir. Malezya, Kovid-19 sonrası ASEAN'ın bölgesel bir bünye olarak iş birliği içinde çalışması gerektiğini öngörmektedir. Malezya, ASEAN'ın ekonomi bakanlarının bir an önce bir araya gelip bölgesel Ekonomik İstikrar Paketi'ni tasarlamaya başlamasını teklif etmektedir. Söz konusu paket, sadece işin ekonomik boyutuna değil aynı zamanda sosyal refah, gıda güvenliği ve vatandaşlarımızın eğitimine de odaklanmalıdır."
Başbakan Muhyiddin, ASEAN ülkelerinin birlikte hareket ederek, Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi başaracaklarına yönelik inancının tam olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güneydoğu Asya, Malezya, Güncel
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