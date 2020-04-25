Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Malezya'dan gelen 87 kişi Aydın'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Malezya'dan gelen 87 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için Aydın'ın Efeler ilçesinde öğrenci yurduna yerleştirildi.

25.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:08
Malezya'dan gelen 87 kişi Aydın'da öğrenci yurduna yerleştirildi
Malezya'dan gelen 87 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için Aydın'ın Efeler ilçesinde öğrenci yurduna yerleştirildi.
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inen vatandaşlar, buradaki işlemlerinin ardından sosyal mesafe kuralları gözetilerek otobüslerle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Adnan Menderes Öğrenci Yurduna getirildi.
Burada ateşleri ölçülen ve kayıt işlemleri yapılan 87 kişi, 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri odalarına yerleştirildi.
Türkiye'ye dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Elifnaz Akdoğan, "Hiçbir sorun yaşamadık. Gayet rahatlıkla geldik ve çok mutluyuz. Burada da iki hafta geçireceğiz. Şimdiden memnun kalacağız gibi görünüyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Uçuşun yapılacağını duyduğunda çok sevindiğini söyleyen Ayça Alkan ise emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Malezya, Aydın, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ailede kriz! Instagram’da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Almanya Başbakanı Merkel’in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsiye ilişkin yeni kararlar aldı Haberler
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsiye ilişkin yeni kararlar aldı
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa’nın ünlü dağının zirvesinde Haberler
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu Haberler
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu
Fatma Şahin, Erdoğan’ın CHP’li belediyeler için yaptığı FETÖ ve PKK benzetmesine karşı çıktı Haberler
Fatma Şahin, Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için yaptığı FETÖ ve PKK benzetmesine karşı çıktı
Tokat’ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haberler
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Haberler››Güncel››Malezya'dan gelen 87 kişi Aydın'da öğrenci yurduna yerleştirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:31: Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti - Haber 01:30: Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti - Haber 01:16: Kuzey Makedonya'da Kovid-19 nedeniyle teravih namazları evde kılınıyor - Haber 01:12: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi - Haber 01:02: Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten etkilenen 3 çocuk tedaviye alındı - Haber 23:36: Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacağını duyurdu - Magazin 20:46: Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim - Magazin 19:13: Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber